Sivasspor’da Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik!

Süper Lig’in 23. haftasında yarın Beşiktaş’ı konuk edecek Sivasspor’da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna yer alamayacak.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Murat Paluli, Clinton N’Jie ve Fredrik Ulvestad takımını yalnız bırakacak.