Son Dakika
Türkiye'den ABD'ye F-35 resti! Krizin aşılması için 3 seçenek sunuldu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak
Sivasspor’da Altay maçı öncesi 4 eksik
Süper Lig’in 11. haftasında Altay’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 4 eksik oyuncu bulunuyor.
Spor 29.10.2021, 11:11
Süper Lig’in 11. haftasında Altay’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 4 eksik oyuncu bulunuyor.
Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Yiğidolar’da bu zorlu mücadele öncesinde 4 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Koray Altınay ve kırmızı kart cezalısı olan Pedro Henrique Altay’a karşı forma giyemeyecek.