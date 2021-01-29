Sivasspor’da Alanyaspor maçı öncesi 5 eksik!

Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor ile mücadele edecek olan DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Serhiy Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt, Claudemir, Fayçal Fajr ve Marcelo Goiano yer almadı.

Sivasspor’un Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

"Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mamadou Samassa, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."