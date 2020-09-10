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Sivasspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

SİVASSPOR, SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.

Spor 10.09.2020, 14:25
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Sivasspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna cumartesi günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçıyla merhaba diyecek Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Alanyaspor, 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

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