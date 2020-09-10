Sivasspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
SİVASSPOR, SÜPER LİG’İN İLK HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.
DG Sivasspor, Süper Lig’in ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna cumartesi günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçıyla merhaba diyecek Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Alanyaspor, 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.
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