Sivasspor’da Ahmet Oğuz sarı kart sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak olan A Hatayspor maçı öncesi DG Sivasspor’da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında yarın Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda stoper Ahmet Oğuz, Hatay maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcu Hatay mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak.