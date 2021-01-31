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Sivasspor’da Ahmet Oğuz ilk resmi maçına çıktı
Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.
Spor 31.01.2021, 19:51
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Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.
Sivasspor, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Mücadeleye ilk 11’de başlayan 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Oğuz, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Oğuz, sahada 90 dakika kalarak performansı ile taraftarlardan beğeni kazandı.Bu sezonun ilk devresinde Kasımpaşa’da forma giyen futbolcu 19 gün önce Sivasspor’a transfer olmuştu.