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Sivasspor’da Ahmet Oğuz an meselesi!
DG Sivasspor, en son Gençlerbirliği’nde oynayan 27 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Spor 11.01.2021, 19:44
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DG Sivasspor, en son Gençlerbirliği’nde oynayan 27 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Süper Lig’de son haftalarda oynadığı futbolla çıkışa geçen Sivasspor transfer çalışmalarına start verdi. Geçen sezon Gençlerbirliği’nde oynayan, bu sezonun başında Kasımpaşa ile sözleşme yapan Ahmet Oğuz, Sivasspor ile prensipte anlaştı. Yiğidolar, Kasımpaşa ile olan sözleşmesini fesheden sağ bek oyuncusu Oğuz’un transferini bitirmesi an meselesi.Diğer yandan genç oyuncu sosyal medya hesabından Sivasspor ile ilgili paylaşım yaptı. Oğuz, sosyal medya hesabından Sivasspor bayraklı fotoğraf paylaştı.
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