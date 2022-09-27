Sivasspor’da Ahmed Musa ameliyat oldu

DG Sivasspor’un futbolcusu Ahmed Musa, Ankaragücü karşılaşmasında geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.

DG Sivassporlu Ahmed Musa ameliyat oldu. Ahmed Musa’nın sol ön kol kırığı operasyonu; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.