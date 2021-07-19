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Sivasspor’da Aaron şoku! 6 ay yok

DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sağ aşil tendonu tekrar yırtıldı. Gabonlu oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Spor 19.07.2021, 10:17
Sivasspor’da Aaron şoku! 6 ay yok
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DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sağ aşil tendonu tekrar yırtıldı. Gabonlu oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Erdoğan Yeşilyurt’un ardından defans oyuncusu Aaron Appindangoye’den kötü haber geldi. 29 yaşındaki futbolcunun sağ aşil tendonu yırtıldı. Aynı yerden bir kez daha ameliyat edilecek olan Aaron’un 6 ay sonra yeşil sahalara dönebileceği öğrenildi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’da konu ile ilgili, “Aaron Appindangoye’yi 6 ay daha göremeyeceğiz. Maalesef sakatlık geçirdi” demişti.
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