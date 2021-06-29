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Sivasspor’da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’da yeni sezon öncesi Caner Osmanpaşa, Armin Derlek, Muammer Yıldırım ve Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti.

Spor 29.06.2021, 13:14
Sivasspor’da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’da yeni sezon öncesi Caner Osmanpaşa, Armin Derlek, Muammer Yıldırım ve Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Futbolcular Caner Osmanpaşa, Armin Derlek, Jorge Felix ve kaleci Muammer Yıldırım Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan dört sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

4 sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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