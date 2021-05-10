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Sivasspor’da 3 futbolcu ceza sınırında!

Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi DG Sivasspor’da Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz ve Robin Yalçın sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor 10.05.2021, 13:11
Sivasspor’da 3 futbolcu ceza sınırında!

Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi DG Sivasspor’da Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz ve Robin Yalçın sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig’in 41. Haftasında yarın Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda kaleci Ali Şaşal Vural, stoper Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncularından Robin Yalçın, Fenerbahçe maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya.

Söz konusu futbolcular Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında görev yapamayacak.
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