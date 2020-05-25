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Sivasspor’da 2. testler de negatif çıktı

DG SİVASSPOR’DA TEKNİK EKİP, FUTBOLCU, İDARİ KADRO VE ÇALIŞANLARA UYGULANAN YENİ TİP KORONA VİRÜS TESTLERİNİN NEGATİF ÇIKTIĞI AÇIKLANDI.

Sivasspor’da 2. testler de negatif çıktı

DG SİVASSPOR’DA TEKNİK EKİP, FUTBOLCU, İDARİ KADRO VE ÇALIŞANLARA UYGULANAN YENİ TİP KORONA VİRÜS TESTLERİNİN NEGATİF ÇIKTIĞI AÇIKLANDI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:21
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Sivasspor’da 2. testler de negatif çıktı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 2. kez korona virüs testi uygulandı. Yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan ikinci korona virüs testleri sonuçlanmış ve bu testlerde de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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