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Sivasspor’da 2 futbolcu korona virüse yakalandı

DG Sivasspor, 2 futbolcusunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Spor 20.11.2020, 18:30
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Sivasspor’da 2 futbolcu korona virüse yakalandı
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DG Sivasspor, 2 futbolcusunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig’in 9. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcunun pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görünen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde 2 futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sivasspor, geçtiğimiz günlerde 3 futbolcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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