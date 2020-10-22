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Sivasspor’a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı

UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU'NDAKİ İLK MAÇINDA BUGÜN DEPLASMANDA VİLLARREAL İLE KARŞILAŞACAK DG SİVASSPOR’A, SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN BAŞARI MESAJI GELDİ.

Spor 22.10.2020, 15:01
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Sivasspor’a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor’a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı geldi.

İlk olarak Medipol Başakşehir Kulübü, sosyal medya hesabından Sivasspor’a başarılar dileyerek mesajda, “Avrupada başarılar Yiğido” notunu düştü.

BB Erzurumspor da sosyal medya üzerinden, “UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Sivasspor Kulübü’ne bu akşam deplasmanda Villarreal takımı karşısında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sivasspor ile Villarreal arasında bugün oynanacak olan maç saat 22.00’de başlayacak.

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