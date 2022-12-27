Sivasspor’a Galatasaray maçı öncesi yabancı öğrencilerden destek

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig’in 16. hafta maçında Galatasaray’ı konuk edecek Sivasspor, bugün öğleden sonra yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri de antrenmanın bir bölümünü izleyerek kırmızı-beyazlı takıma Galatasaray maçı öncesi başarı diledi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapacak.