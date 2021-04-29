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Sivasspor, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

Süper Lig’in 38. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

Spor 29.04.2021, 18:56
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Sivasspor, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

Süper Lig’in 38. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

Süper Lig’in 38. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenen Sivasspor, ligde toplamda 13. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 55’e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bugün sahasında Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 15 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 8 galibiyet ve 7 beraberlikle 31 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 49 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.
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