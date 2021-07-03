Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın ikinci gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, bir grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yiğidolar akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.