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Sivasspor Yasin Öztekin’e teşekkür etti
DG Sivasspor, takımdan ayrılan deneyimli futbolcu Yasin Öztekin’e teşekkür etti.
Spor 15.01.2021, 20:49
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DG Sivasspor, takımdan ayrılan deneyimli futbolcu Yasin Öztekin’e teşekkür etti.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Yasin Öztekin ile yolların ayrıldığı anımsatıldı. Açıklamada, "Kulübümüz ile Yasin Öztekin arasındaki 14.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Öztekin’e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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