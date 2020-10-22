Sivasspor, Villarreal maçına hazır
UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU İLK MAÇINDA BUGÜN VİLLARREAL İLE KARŞILAŞACAK DG SİVASSPOR, İSPANYA'DA YAPTIĞI ANTRENMANLA MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bugün Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor, İspanya’da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavı için dün Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan özel uçakla İspanya’ya geldi. Kırmızı-beyazlı ekip El Madrigal Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
TSİ 21.00’de Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Antrenmanı Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, As Başkanlar Faruk Taşseten, Mehmet Ali Topal, Mehmet Akif Bağce ve Elahattin Akyüz de takip etti.
Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.
Villarreal FC ile Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bugün TSİ 22.00’de El Madrigal Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak.
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