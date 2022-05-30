banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022

Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Spor 30.05.2022, 10:39 30.05.2022, 10:49
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

Sivasspor, kulüp tarihinin ilk Türkiye Kupası’nı İstanbul’da kazandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde Kayserispor’u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu ve Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti.

Kupayı kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan dahil olacak. Kırmızı-beyazlılar, 18-25 Ağustos’ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

3. kez üst üste Avrupa

Yiğidolar, kupa zaferiyle üst üste 3. kez Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Geçen sezon Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ile aynı grupta yer alan Sivasspor, 6 maçta 6 puan toplayarak 3. sırada kalmış ve turnuvaya veda etmişti.

Yorumlar (0)
26°
açık