Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı

DG Sivasspor A takım kaptanlarından Uğur Çiftçi’nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması konusunda sporcu ile anlaşmaya varıldı.

Sivasspor, Uğur Çiftçi’nin 30 Haziran 2023’te sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması için oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Kulüp Tesislerinde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir araya gelen Uğur Çiftçi, kendisini 4 yıl daha Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kırmızı-beyazlı ekibin sezonu Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak bitirdiğini anımsatan Başkan Otyakmaz, “Taraftarlar sevinirken yönetim olarak transferlere ağırlık vermek durumundayız. İlk sözleşmemizi de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Uğur Çiftçi ile uzatmak yönünde karar aldık.” dedi. Otyakmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, “İnşallah burada futbolu bırakacak şekilde, unutulmaz takım kaptanları arasında yer alacak bir birlikteliğimiz olur” diye konuştu.

Uğur Çiftçi ise, “Bana güvenen kulüp başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu forma altında kanımın son damlasına kadar savaşacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı. Sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu vurgulayan Uğur Çiftçi, uzun yıllar Sivasspor forması giymek istediğini belirtti.