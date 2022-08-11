Sivasspor UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Malmö oldu

DG Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Malmö oldu.

Kendi evinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Diddeleng deplasmanına çıkan Malmö, bu maçta sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılıp tur atladı ve Sivasspor’la eşleşti.

Yiğidolar 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşarak Türkiye’yi Avrupa Ligi’nde temsil etmeye hak kazanmıştı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın ekibi ilk maçı 18 Ağustos’ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos’ta evinde oynayacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.