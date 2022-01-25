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Sivasspor, Trabzonspor’u yenmeyi hedefliyor!

Kadınlar Süper Ligi B grubu 8. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımında Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, “Trabzonspor maçı için tek hedefimiz galibiyet. Bu maçtan beraberlik de değil, kesinlikle galibiyetle ayrılmalıyız. Trabzon’u yeneceğiz” dedi.

Spor 25.01.2022, 10:26
Sivasspor, Trabzonspor’u yenmeyi hedefliyor!

Kadınlar Süper Ligi B grubu 8. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımında Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, “Trabzonspor maçı için tek hedefimiz galibiyet. Bu maçtan beraberlik de değil, kesinlikle galibiyetle ayrılmalıyız. Trabzon’u yeneceğiz” dedi.

Kadınlar Süper Ligi B grubunda mücadele eden Sivasspor, ligin 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Yapılan antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, ligde ilk 6 hafta şanssızlıklar yaşadıklarını belirtti. Ercanlı, “Yönetimimize teşekkür ediyoruz hiç ikilemeden bizi bünyelerine aldılar. Ekip olarak iyiyiz. Biz pandemiden önce iyiydik. Pandemiden sonra ara verildi bu aradan sonra çocuklarımız geriye gittiler. İlk maçımızda çocuklarımızın heyecanı ile Galatasaray’a 3-0 mağlup olduk. Bizim bu zamana kadar oynadığımız rakiplerimizin hepsi kafadaki rakiplerdi. Üst zorlayan takımlarla oynadık. Bunlar mazeret değil ama bayan futbolunda birkaç futbolcumuzun eksik olması bizi bu sonuçlara getirdi. En son oynadığımız Konak maçında sporcularım harika mücadele ettiler, hepsini tebrik ediyorum. Son dakikalarda gol yedik ve kaybettik. Bayan futbolunda gol yedikten sonra tekrar çevirmek zor oluyor” dedi.

“Mazeretimiz yok”

Trabzonspor maçı hazırlıklarına hız verdiklerini vurgulayan Ercanlı, “Bu hafta oynayacağımız maçta mazeretimiz yoktur. Şuanda çalışmalarımıza hız verdik. Sporcularımıza güveniyoruz. Sivas’a iyi bir ekip kuracağımızı söylemiştik. Çocuklarımızın aşırı heyecanı ve motivasyon düşüklüğü bizi bu duruma getirdi. İkinci yarı bu ekip daha iyi olacak. Aramıza katılacak isimler olacak. Brezilya’dan bir transferimiz olacak. O kızımız geldiğinde takımımıza güç katacak. Fatma ve Ezgi geldi. Bunlarla beraber denemeye gelen kızlar var. İnşallah iyi olacağız” ifadesini kullandı.

“Kızlarımız tam hazır değil”

Transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ise teknik direktör Ercanlı, “Gidecek isimler de olacak ama transferlerimize bakarak bunu konuşacağız. Transferlerimiz bize cevap vermezse mevcut kadromuzla devam edeceğiz. Transferlerimizden olumlu yanıt aldığımız zaman ayrılacak isimler olacak. Orta sahada, kanatlarda ve stoper alanında eksikliğimiz var. Hali hazırda aldığımız sporcular tam hazır değiller. Bize güzel transferler geldi ama şuanda elimizdeki kızlarımız tam hazır değil. Hazırlamak için her şeyi yapıyoruz. Antrenmanda yüklemelere geçtik. Ortada bir boşluğumuz var. Şuanda defans iskeletimiz oturdu. Forvet ve orta alanda sıkıntımız var. O kısımda da transferi gerçekleştirdik. Brezilyalı kızımız yetişmeyebilir” yanıtını verdi.

“Maçların telafisi yok”

Ercanlı, son olarak hafta sonu Trabzonspor ile oynayacakları maça mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, “Trabzonspor maçı için tek hedefimiz galibiyet. Bunu maçtan beraberlik de değil. Kesinlikle galibiyetle ayrılmalıyız. Berabere kalırsak da dünyanın sonu değil sonuçta önümüzde 15 tane maç var. Biz evimizdeki maçları kazanmak istiyoruz. Sivas deplasmanının zor olduğunu göstereceğiz. Bundan sonraki maçlarda telafimiz yok. Mutlaka kazanmak zorundayız. İnşallah Trabzon’u yeneceğiz” diye konuştu.

Trabzon hazırlıkları sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde teknik direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, topla beraber istasyon çalışması ile idmanını sürdürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Sivasspor bugün yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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