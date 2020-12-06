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Sivasspor Trabzon’da

Süper Lig’de kapanış maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Trabzon’a ulaştı.

Spor 06.12.2020, 18:52
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Sivasspor Trabzon’da
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Süper Lig’de kapanış maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Trabzon’a ulaştı.

Süper Lig’in 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Sivas’tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı’ndan havalanan özel uçakla 40 dakikalık uçuşun ardından Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takımla birlikte Trabzon’a geldi.

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın saat 19.30’da haftanın kapanış maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.
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