Sivasspor, Trabzon maçının taktiğini çalıştı
Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 11. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak Sivasspor, bugün Trabzon’da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 17.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.