Sivasspor, Trabzon maçına moralli hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Yapılan idmanda futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.

Süper Lig’in 32. haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından el topu oynayan Yiğidolar, 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Kırmızı-beyazlı takım, son bölümde ise üç grup halinde yapılan yarım saha maçla günü tamamladı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampından dönen Samba Camara, Casimir Ninga ve hafif sakatlığı geçen Mustapha Yatabare de yer aldı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.