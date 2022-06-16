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Sivasspor, TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi’yi kutladı

DG Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Spor 16.06.2022, 17:17
Sivasspor, TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi’yi kutladı

DG Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Sivasspor Kulübü, Ankara’da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi’yi ve yeni yönetim kurulunu sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla kutladı. Kırmızı-beyazlı kulübün, tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.”

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