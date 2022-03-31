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Sivasspor Teknik Direktörü Ercanlı’dan kadın futboluna büyük katkı

Sivas’ta 8 yıldır kadın futbolu ile uğraşan ve birçok futbolcu yetiştiren Sivasspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nevzat Ercanlı, kadın futbolunun tek sesi oldu.

Spor 31.03.2022, 17:31
Sivasspor Teknik Direktörü Ercanlı’dan kadın futboluna büyük katkı

Sivas’ta 8 yıldır kadın futbolu ile uğraşan ve birçok futbolcu yetiştiren Sivasspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nevzat Ercanlı, kadın futbolunun tek sesi oldu.

Kadın futbolunda şampiyonluklar yaşayan 52 yaşındaki teknik adam, başarısıyla göz dolduruyor. İlk olarak Sivas Milli Piyango Lisesi kadın takımını çalıştıran ve daha sonra Sivas Gazi Lisesi kadın futbol takımı ile serüvenine devam eden Ercanlı, şu anda Sivasspor’u çalıştırarak kariyerinin en önemli basamağında yer alıyor.

Sivas’taki kadın futbolu serüveni ile ilgili konuşan Nevzat Ercanlı, “2007-2008’de Sivas’ta ilk olarak Gazi Lisesi ve Milli Piyango Lisesi adı altında kadın futbolunda müsabakaya katıldık. 2015’ten itibaren Sivas Gazi Lisesi Bayan Futbol Takımı’nı, müdürümüz Mustafa Karadağ ve Adem Sarıtaş hocamızın tavsiyeleri üzerine kurdular. 1 yıl 3. Lig’de mücadele ettikten sonra Mustafa hocadan takımı çalıştırmam için bana teklif geldi. Bizde seve seve kabul ettik. İlk yıl şampiyon olduk ve 3. ligden 2. lige çıktık. 2. Ligde ilk sene averajla ligde kaldık, daha sonra ortalarda bitirdik. 2019’da zirveye oynadık. Gazi Lisesi’ni Sivas Belediyespor aldı. Sivas Belediyesi Gazi Lisesi Spor Kulübü olarak 2. Lig’den devam edecektik. Hilmi Bilgin ile Hakan Genç bize çok destek oldular. Biz hazırlıklarımızı sürdürürken bir süreç gelişti. ‘Süper Lig’de futbol kulübü olanlar istedikleri takdirde bayan futbol takımını kurabilirler’ denildi. Mecnun Otyakmaz ile görüşme gerçekleştirdik. Sivas Belediyespor’dan takımı aldılar ve Sivasspor’a geçtik” dedi.

“Biz amatör kulüp değiliz, biz Sivassporuz”

Takımın çok iyi olduğunu belirten Ercanlı, sakatların dönmesiyle daha da güçlendiklerini söyledi. Ercanlı, “Takımımız çok iyi gerçekten. Yabancılarımız oynayacaklar. Carol iyileşti o da artık kadroda olacak. Sivas’ta bayan futbolunun geldiği noktayı görünce gerçekten gurur duyuyoruz. Biz Sivasspor olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz amatör kulüp değiliz, biz Sivassporuz, üç yıldızız yani Yiğidoyuz. Sahaya çıkınca çocuklarımıza bunu aşılıyoruz. Takımda herkesin emeği çok fazla. Kadın futbolunun Sivas’taki ön ayağı olduğum için gurur duyuyorum. Bizlere desteğini esirgemeyen Valimiz Salih Ayhan’a, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Erdoğan Tunç’a, Mustafa Karadağ’a, Adem Sarıtaş’a, Sivasspor Kulübü Başkanımız Mecnun Otyakmaz’a teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yalnız hissetmiyoruz kendimizi Sivasspor adı altında antrenör olarak görev yapmaktan gurur duyuyorum. Milli takım tarafından izlenen sporcularımız var. Takımdaki yabancı arkadaşlarımızdan bazıları milli takıma gidecekler. Taraftarımız bize sahip çıksın. Tüm Sivaslıları maçlarımıza davet ediyorum” diye konuştu.

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