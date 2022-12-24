Sivasspor Süper Lig’de 800 puana ulaştı

DG Sivasspor, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig serüveninde 800 puana ulaştı.

İlk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig’e ‘merhaba’ diyen Sivasspor, 17 sezondur mücadele ettiği ligde 800 puana ulaştı. Yiğidolar, Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta maçında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle hanesine 3 puan yazdırarak 800. puanını elde etti.

Spor Toto Süper Lig’de 575 maça çıkan Sivasspor, 213 galibiyet, 201 mağlubiyet ve 161 de beraberlik elde etti. 786 kez gol sevinci yaşayan Yiğidolar kalesinde ise 784 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar maç başına 1,391 puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig’in ilk sezonu olan 1959 sezonundan günümüze kadar 74 takım mücadele ederken, Sivasspor elde ettiği 800 puanla en çok puan toplayan 21. takım oldu.