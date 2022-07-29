Sivasspor Süper Kupa maçına hazır

Turkcell Süper Kupa’da İstanbul’da Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde Başakşehir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Trabzonspor ile Sivasspor yarın saat 20.45’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.