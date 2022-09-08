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Sivasspor - Slavia Prag maçı öncesi dostluk yemeği
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu akşam Slavia Prag ile karşılaşacak DG Sivasspor’da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Spor 08.09.2022, 20:01
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde bu akşam Slavia Prag ile karşılaşacak DG Sivasspor’da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, Asbaşkanlar Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal, Mehmet Boyraz ve Uğur Akkuş, bu akşam oynanacak Sivasspor - Slavia Prag maçı öncesi, Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik ve kulüp yöneticileri ile akşam yemeği yedi.
Başkan Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve kırmızı-beyazlı formayı hediye etti.
Yemekte UEFA Delegesi Michail Kassabov da yer aldı.
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