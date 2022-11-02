Sivasspor, Slavia Prag ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 28. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı maçında Sivasspor, yarın Slavia Prag’a konuk olacak. Eden Arena’da saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenovic yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip puanını 13’e çıkartmak ve gruptan lider olarak çıkmak istiyor.

Avrupa sahnesindeki 28. maç

Sivasspor, Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 49 gole engel olamadı.