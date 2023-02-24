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Sivasspor - Sivas Belediyespor maçının hatıra biletleri satışa çıktı
DG Sivasspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak mücadelenin hatıra biletleri satışa çıktı.
Spor 24.02.2023, 11:44
DG Sivasspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak mücadelenin hatıra biletleri satışa çıktı.
Yaşanılan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Sivasspor ile Sivas Belediyespor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’da başlayacak olan mücadele, Sivas Belediyespor’un Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde oynanacak.
Mücadeleden elde edilecek gelir ise, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD’a bağışlanacak.
Karşılaşmanın hatıra biletleri ise satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatı 50 TL olarak belirlendi.