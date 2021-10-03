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Sivasspor, şampiyonları yenemiyor

DG Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 yenilerek, son şampiyonlara karşı deplasmanda çıktığı 16. maçta da yenilmekten kaçamadı.

Spor 03.10.2021, 12:39
Sivasspor, şampiyonları yenemiyor

DG Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 yenilerek, son şampiyonlara karşı deplasmanda çıktığı 16. maçta da yenilmekten kaçamadı.

Sivasspor, Süper Lig tarihinde daha önce son şampiyonlara karşı çıktığı 15 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı-beyazlı takım, bu süre içerisinde 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Yiğidolar, bu serisine dün de son veremedi. Son şampiyon Beşiktaş karşısında 3 puan alamayan Sivasspor, söz konusu seriyi 16 maça çıkarttı.

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