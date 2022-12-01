Sivasspor salonda çalıştı

Kampın altıncı gününde bölgede yaşanan şiddetli yağış nedeniyle sahada çalışamayan Sivasspor, kamp yaptığı otelin fitness salonunda 2 grup halinde koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Diğer yandan Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00’da Arnavutluk ekibi FK Partizani ile karşılaşacak.