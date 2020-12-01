Sivasspor sahasında galibiyete hasret

Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe’ye 1-0 yenilen DG Sivasspor’un sahasındaki galibiyet hasreti devam ediyor.

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Sivasspor, evindeki müsabakalarda kazanamıyor. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, son 5 iç saha maçında rakip fileleri sadece 1 kez havalandırdı.

Ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Sivasspor, ikinci haftada ise deplasmanda Erzurumspor’u 2-1 yenmişti. Üçüncü haftada da sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftayı BAY olarak tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlılar, beşinci haftada deplasmanda Kayserispor’u 3-1 mağlup ederken, altıncı haftada da sahasında Rizespor’a 2-0 yenildi. Yedinci haftada deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 8. haftada ise sahasında Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu. Dokuzuncu haftada deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, 10. haftada ise sahasında Göztepe’ye 1-0 yenildi ve galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kırmızı-beyazlılar iç sahadaki son galibiyetini geçen sezon, 19 Temmuz 2020’de oynanan maçta Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek almıştı.