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Sivasspor, Robin Yalçın’a kancayı taktı

DG Sivasspor, eski futbolcusu Robin Yalçın ile temasa geçti.

Spor 10.06.2022, 18:32
Sivasspor, Robin Yalçın’a kancayı taktı

DG Sivasspor, eski futbolcusu Robin Yalçın ile temasa geçti.

UEFA Avrupa Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, eski futbolcusu Robin Yalçın’ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da istediği 28 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Robin Yalçın, geçtiğimiz sezonu Paderborn’de geçirdi. Almanya Bundesliga 2’de boy gösteren Yalçın, 25 kez forma giydi ve 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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