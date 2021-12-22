Sivasspor - Rizespor maçının VAR’ı Alper Ulusoy

Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Sivasspor, Rizespor’u konuk edecek. Saat 17.00’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Bu karşlaşmada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç ile Alper Çetin eşlik edecek.