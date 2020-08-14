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Sivasspor Rıza Çalımbay’la yeniden anlaştı!

DG SİVASSPOR, TEKNİK DİREKTÖR RIZA ÇALIMBAY İLE YENİDEN ANLAŞMAYA VARDI. ATOM KARINCA LAKAPLI TEKNİK ADAM 1 YIL DAHA SİVASSPOR’UN BAŞINDA OLACAK.

Spor 14.08.2020, 12:54
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Sivasspor Rıza Çalımbay’la yeniden anlaştı!

DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Çalımbay, 1 yıl daha Sivasspor’un başında olacak.

Süper Lig takımlarından Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yeniden 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, 2. başkan Erdal Sarılar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda değerli hocamız, hemşerimiz Rıza Çalımbay ile yapmış olduğumuz sözleşmenin üzerinden bir yıl geçti. Bu 1 yıl da çok güzel günler yaşadık. Heyecanlı, başarılı ve güzel bir sezon geçirdik. Özellikle ligin ilk yarısı bizim için rüya gibiydi. Fakat daha sonra bir takım zorluklar oluşacağının farkındaydık. Elimizden gelen mücadeleyi gösterirken bir de korona virüs pandemisi çıktı. Tüm dünyada her şey alt üst oldu. Ligler yeniden başladıktan sonra, taraftarlarımızı mutlu edecek şekilde ligi 4’üncü şekilde bitirdik. Avrupa Ligi’ne direk olarak katılacağız. Bu bizim ziyadesiyle mutlu etti. Bize bu başarıları yaşatan değerli hocamız Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Biz beraberiz. Olağanüstü şartlar olmadığı taktirde sonuna kadar uzun vadeli projenin bir parçasıyız. Bir bir gidiyoruz ama uzun vadeli bir proje olduğunu söylemiştik. Bunu bugün ispat ediyoruz. Hocamızla bir yıl sözleşme imzalayarak yolumuza devam ediyoruz. Hem Avrupa’da hem de ligde güzel günlerin geleceğini şimdiden bu imza ile teminat altına alacağımızı ümit ediyorum. Yapacağımız transferlerle de kadromuzu güçlendireceğiz. Takımımızdan ayrılmış olan futbolcuların daha da üzerinde performans gösterecek potansiyelde oyuncuları transfer ederek başarılı olmayı planlıyoruz. İnşallah bu düşüncelerimiz hayata geçer" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: “Sivasspor’da çok mutluyum”

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ise, Sivasspor’da görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben buralıyım, burada büyüdüm. Bu benim bir takımda çalıştığım en uzun süre. Sivasspor’da olduğum zamanlar çok mutlu geçti. Çünkü burada çok iyi bir yönetim var. Bundan önce geldiğim de de aynı yönetim vardı yine aynı yönetim var. Bu yüzden yabancılık çekmiyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bu sezon gerçekten gayet iyi geçti ilk yarı, daha iyi olabilirdi, daha kötü de olabilirdi. Değişik bir sezondu. Mükemmel bir istikrar çizdik sonuna kadar. İkinci yarı sadece bizim için değil tüm takımlar için rol değiştirdi. Özellikle oynanan son 8 maç. Gerçekten sıkıntılı süreçti. Çok sakatlar oldu bir tek bizde değil, bütün takımlarda aynı şeyler yaşandı. Allah’a şükür maçlar öyle böyle bitti. Biz daha iyi bir yerde bitirebilirdik. Maalesef sakat oyuncularımızın çok olmasından dolayı böyle oldu ama baktığınız zaman çok güzel bir sezon yaşadık. Burada en önemlilerden bir tanesi taraftardı. Gerçekten bizleri sonuna kadar desteklediler. İç sahada hiç mağlubiyetimiz yoktu, taraftarsız oynanan maçlarda mağlubiyet aldık. Eğer o maçlarda taraftar olsaydı ben inanıyorum ki o maçlar daha değişik olurdu. Yönetimimizin üzerine ne düşüyorsa, yapmaları gereken ne varsa yaptılar. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum, bir bütün olduk ve bu bütünlüğü de sahaya yansıttık. Çok güzel maçlar yaşattık taraftarımıza. Taraftarımız bizim hiç mağlubiyetimizi görmedi bu sene. Önümüzdeki sezonun ben daha iyi olacağına inanıyorum. Yalnız önümüzdeki sezon en az 60 tane maç oynayacağız. Biz Avrupa Kupalarına direkt katılıyoruz. Bu da çok büyük bir başarı. Orada 10’a yakın maç oynayacağız. Daha sonra oradan geçeceğiz inşallah devam edip Türkiye Kupası maçları oynayacağız, lig oynayacağız. Bu bayağı uzun bir maraton olacak. Onun için kadromuzu kurarken de ona göre dikkat ediyoruz. Ona göre oyuncularımızı alıp tedbirlerimizi alıyoruz. Bu senekinden inşallah daha iyi bir durum ortaya koyacağız yeni sezonda" diye konuştu.

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