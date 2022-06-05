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Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte yeniden anlaştı

DG Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, sözleşme yenileme görüşmelerinde kırmızı-beyazlı yönetim ile büyük oranda el sıkıştı.

Spor 05.06.2022, 11:11
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile prensipte yeniden anlaştı

DG Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, sözleşme yenileme görüşmelerinde kırmızı-beyazlı yönetim ile büyük oranda el sıkıştı.

Sivasspor Kulübü ile teknik direktör Rıza Çalımbay arasında sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yönetim ile Çalımbay’ın yeniden prensipte anlaştığı öğrenildi.

Çalımbay önümüzdeki günlerde Sivas’a gelerek, sözleşmeye imza atacak.

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