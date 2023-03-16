Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak DG Sivasspor-MKE Ankaragücü maçında hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 19 Mart Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.