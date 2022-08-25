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Sivasspor - Malmö mücadelesi öncesi dostluk yemeği
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor’da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.
Spor 25.08.2022, 16:35
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor’da yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına Malmö yöneticilerine plaket hediye etti.
Yemekte Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile il protokol üyeleri de yer aldı.
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