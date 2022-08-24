Sivasspor, Malmö maçının taktiğini çalıştı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı takım, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Malmö maçının taktiğini çalıştı.

Kırmızı-beyazlı takım idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

Sivasspor ile Malmö UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın saat 20.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak.