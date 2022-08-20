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Sivasspor - Malmö maçını Srdjan Jovanovic yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile Sivasspor arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Spor 20.08.2022, 15:17
Sivasspor - Malmö maçını Srdjan Jovanovic yönetecek

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile Sivasspor arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, 25 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

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