banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor

Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak

Sivas Valiliği, Perşembe günü oynanacak Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtacağını duyurdu.

Spor 23.08.2022, 15:36
Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak

Sivas Valiliği, Perşembe günü oynanacak Sivasspor-Malmö maçında tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında Sivasspor, 25 Ağustos Perşembe günü İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Sivas Belediyesi tarafından tüm biletlerin alınıp, taraftara ücretsiz olarak dağıtılacağının duyurulmasının ardından bir destek de Sivas Valiliği’nden geldi.

Sivas Valiliği sosyal medya hesaplarından, maça girişte tüm taraftarlara Türk Bayrağı dağıtılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Haydi Yiğidolar maça. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Malmö FF ile karşılaşacak Demir Grup Sivassporumuzu stadyum girişlerinde dağıtacağımız Ay-Yıldızlı Türk Bayrakları ve coşkulu tezahüratlarla destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu