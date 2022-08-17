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Sivasspor, Malmö maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor, İsveç’te yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Spor 17.08.2022, 20:56
Sivasspor, Malmö maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor, İsveç’te yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Eleda Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Malmö ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Eleda Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu’ndan William Collum görev yapacak.

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