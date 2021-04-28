banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak
Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak
Formula 1 heyecanı yeniden İstanbul'da!
Formula 1 heyecanı yeniden İstanbul'da!
Başbakan baskılara dayanamadı: İstifa edecek!
Başbakan baskılara dayanamadı: İstifa edecek!
HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame
HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame

Sivasspor, Malatya maçına hazır

Süper Lig’in 38. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 28.04.2021, 21:14
2
Sivasspor, Malatya maçına hazır

Süper Lig’in 38. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor yarın saat 16.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?