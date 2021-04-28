Sivasspor, Malatya maçına hazır

Süper Lig’in 38. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor yarın saat 16.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Alper Ulusoy görev yapacak.