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Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv maçına hazır
UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU 2. MAÇINDA YARIN MACCABİ TEL-AVİV İLE KARŞILAŞACAK DG SİVASSPOR, YAPTIĞI ANTRENMANLA MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
Spor 28.10.2020, 19:39
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.
Kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.
Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında yarın 20.55’te Yeni 4 Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Irfan Peljto görev yapacak.
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