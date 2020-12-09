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Sivasspor, Maccabi Tel Aviv maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Spor 09.12.2020, 21:11
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde Bloomfield Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kampa, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Yiğidolar idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında yarın TSİ 23.00’te Bloomfield Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
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