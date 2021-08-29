Sivasspor ligdeki ilk beraberliğini aldı

Göztepe ile Süper Lig’de 3. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 3. maçına çıktı. Sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 1. beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 mağlubiyet aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor’a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilmişti.